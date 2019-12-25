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2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

25.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:39 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı
2. İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında memleketi 'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu konferans salonunda İnönü'yü anma programı düzenlendi. Buradaki programda, İsmet İnönü'nün askeri kişiliğinin yanı sıra hayatı ele alındı. İnönü ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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