Galatasaraylı Serdar Aziz 'in Atiker Konyasporlu Skubic'e faul yaptığı gerekçesiyle verilen penaltı pozisyonunda özellikle Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması büyük tartışmaya neden oldu.

Doğrudan penaltı noktasına giden Göçek, VAR odasında ekrandan pozisyonu izleyen VAR hakemi Halis Özkahya ile diyaloğa girdi. Bu konuşma öncesinde topu üzerine atan Serdar Aziz'i kırmızı kartla ihraç eden Hüseyin Göçek , Özkahya'nın düşüncesini merak etti. Ekrandan değişik pozisyonları izleyen Özkahya, orta hakeme, "ekrandan seyretme" tavsiyesinde bulunmayıp, bir de kararı destekleyici yönde konuşma yapınca, hakem Göçek, VAR görüntüsünü izlemeye gerek duymadan penaltıyı kullandırdı.

2 dakika 58 saniye süren bu diyaloğa rağmen, hakemlerin doğruyu bulamaması büyük tepki topladı. Galatasaray tarafından dinlenmek isteyen bu diyaloğun kamuoyuna aktarılması ise biraz zor görünüyor. Çünkü "VAR" sistemiyle ilgili her türlü karar, IFAB tarafından alınıyor. Dolayısıyla bu ses kayıtlarının dışarı aktarılması da ancak IFAB'ın izniyle gerçekleşebiliyor.