2 dakikada 206 gram acı biber yiyip birinci olup yarım altını kaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kapya Biber Festivali kapsamında, 'acı biber yeme yarışması' yapıldı. Yarışmada, 2 dakika içinde 206 gram acı biber yiyen Ali Karataş birinci, 162 gramla Karanfil Babat ikinci, 134 gramla Hüseyin Direk üçüncü oldu. Bugüne kadar kahvaltıda dahi biber yediğini söyleyen yarışmanın birincisi Ali Karataş, burada da normal yemek gibi acı biber yediğini ve birinci olduğunu dile getirdi.

Kaş Belediyesi tarafından 11-12 Ekim tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kapya Biber Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde gerçekleştirilen Kapya Biber Festivali mehteran ekibi eşliğinde yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kasaba Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İlçe Müftülüğü İmam Hatiplerince Fetih suresi okundu. Likyalı Yörükler Patara halk oyunları ekibi ve Seydişehir Temel Grubu gösteri sundu.

"ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş festivalde yaptığı konuşmada, üretim ve pazarlama aşamasında her zaman çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.

Kaş'ın turizm ve tarım ile ön planda olduğunu belirten Başkan Ulutaş, "Turizm ön planda görünüyor gibi olsa da halkımızın yüzde 60-70'i tarımla geçiniyor. Tarım kesimini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Hem üretim hem de pazarlama safhasında her zaman çiftçinin yanında olacağız. Burada üretilen marka biberi daha çok tanıtmak, ürünlerin pazara en güzel şekilde ulaşabilmesini temin etmek gerekiyor" dedi.

Başkan Ulutaş bölgede zaman zaman yaşanan su sıkıntısından bahsederek, "Bu nedenle Kıbrıs Barajı inşaatını başlattık. Burada 35 bin dönümlük arazinin sulanabilir olması bölgede ciddi bir üretim potansiyelini ortaya koyacak. Yüzde 15-20 oranındaki örtü altı seracılık, yüzde 50'lere geldiği zaman önemli potansiyel oluşturmuş olacağız. Barajın bir an önce hayata geçmesi için gayret edeceğiz. Sonrasında çiftçilerimiz sulamayla ilgili mesele yaşamayacak." diye konuştu.

"KAHVALTIDA BİLE ACI BİBER"

Festival kapsamında yapılan 'en iyi kapya üreticisi' yarışmasını, Faruk Muğlalı kazandı. İkinciliği Ahmet Ali Keskin, üçüncülüğü Mustafa Sivrier elde etti.

'Acı biber yeme' yarışmasında, 206 gram acı biber yiyen Ali Karataş birinci, 162 gramla Karanfil Babat ikinci, 134 gramla Hüseyin Direk üçüncü oldu.

Bugüne kadar kahvaltıda dahi biber yediğini söyleyen yarışmanın birincisi Ali Karataş, burada da normal yemek gibi acı biber yediğini ve birinci olduğunu dile getirdi.

'Kapya lezzetleri yemek' yarışmasında ise Hatice Keskin birinci, Leyla Yeşilbursa ikinci ve Sevim Saç üçüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen ödül töreninde yarışmalarda birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın verildi.Yarışma harici sunulan 'kapya biber tatlısı' ise oldukça ilgi gördü. Tatlıyı yapan Nalan Ertosun, yeni ve farklı bir lezzet için kapyaları közleyip kabuklarını soyduklarını, ardından şerbetle kaynatarak tatlıyı oluşturduklarını, tahin ve cevizle süsleyip sunduklarını aktardı.

Kaş Kapya Biber Festivali, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

(Talip Demirci/İHA)

Kaynak: İHA