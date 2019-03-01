2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 6-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde yapılacak olan Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı için lansman toplantısı yapıldı. Sekapark otelde düzenlenen programda Tarım Fuarı'nın detayları konuşuldu.

YOĞUN KATILIM

Sekapark Otel'de yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü, il ve ilçe ziraat odaları, tarım müdürlükleri, ilçe belediyeleri kırsal alan birimleri ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üretici Birlik Başkanları, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri hazır bulundu.

EFİL'DEN FUARA DAVET

2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet ile konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil; "Bu yıl ikinci kez fuarımız kapılarını açacak. İstanbul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı nedeniyle Kocaeli, bölgeye hitap eden bir şehir. Bizim de görevimiz bu şehirde ve bölgede hizmet veren çiftçilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturmak. Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri ilgililere topluca sunmayı hedeflediğimiz fuarımızda, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, hayvancılık ve süt endüstrisine ait ekipmanlar başta olmak üzere, bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve ürün grupları yer alacak. Başta Kocaeli olmak üzere Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu ve tüm illerden misafirlerimizi 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet ediyorum" dedi.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KARARLAR

Sekapark Otel'de yapılan toplantıda, fuarda yerli ve milli tohumun üretkenliği ve öneminin katılımcılara anlatılması gerektiği vurgulandı. Kocaeli'nde bulunan okullardan fuara katılım sağlayacak öğrencilerin fuarda iyi şekilde bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca fuarda çeşitli yarışmalarının gerçekleştirilmesi ve çiftçilerin ödüllendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

BİRÇOK YENİLİK BU FUARDA

Bu yıl 2. kez kapılarını açacak olan Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarında, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar stant açacak. Fuarda Tarım, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, süt endüstrisi, sera, bahçe ve süs bitkileri ihtisas konularına göre salonlara ayrıldı. Ayrı ayrı konu başlıkları altında sektöre dair tüm yenilikler fuar içerisinde yer alacak.

BÖLGEYE HİTAP EDECEK

Bu yıl düzenlenecek fuar sadece Kocaeli'ne değil, bölgeye hitap edecek. Bu yıl ki fuara çevre illerden de katılım sağlanması hedefleniyor. Fuar için Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bilecik ve Bursa illerinden ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

TAVUKÇULUK

Bolu, Adapazarı ve Kocaeli illeri başta olmak üzere ülke genelindeki beyaz et üretimin yüzde 70 bu bölgede gerçekleştiriliyor. Tavukçuluk sektörünün tüm donanımlara sahip modern tesislerde üretim yapan bölge firmaları, 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarında yer alacak.

BAHÇE VE PEYZAJ TASARIMLARI

Bu yıl ki fuar 2 temada yapılacak. 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık fuarı ve 2. Doğu Marmara Sera Bahçe Süs Bitkileri fuarı. Sera Bahçe Süs Bitkileri fuarında, Bahçe ve peyzaj tasarımlarına önemli yer verecek. Her iklime uygun dış mekân bitkileri, mevsimlik çiçekler, iç mekân bitkileri ve yüzlerce çeşit çiçek ile fuar, bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini üstlenecek. Bitki çeşitliliğinin yanı sıra üretim ve peyzaj uygulamaları esnasında kullanılan her tür ekipman fuar içerisinde yer alacak. 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 6-10 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler