2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti

AK Parti'nin 22 ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, partisinden istifa etti. Ali Babacan ile görüşmelerinin olduğunu belirten Merdanoğlu, " Türkiye 'nin kazanması lazım. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

Diyarbakır'da AK Parti'den peş peşe istifalar yaşanıyor. Daha önce AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı Aydın Altaç, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve AK Parti 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'un istifasının ardından bir istifa daha geldi.

AK PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA

AK Parti'de 22 ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan Ali İhsan Merdanoğlu da partisinden istifa etti. Merdanoğlu'nun AK Parti'den istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sputnik Türkiye'ye konuşan Merdanoğlu, istifasıyla ilgili şunları söyledi:

ALİ BABACAN İLE GÖRÜŞÜYOR

"Evet istifa ettim. Kendi özgür irademle gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Daha sonra bununla ilgili konuşurum. Ali Babacan ile görüşmelerimiz var. İnşallah her şey daha güzel olacak, Türkiye'nin kazanması lazım."

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Merdanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22. Dönem (14 Kasım 2002-22 Temmuz 2007) ile 23. Dönem (22 Temmuz 2007-12 Haziran 2011) için yapılan genel seçimlerde iki kez AK Parti listesinden Diyarbakır milletvekili seçildi.

Merdanoğlu, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekilliği, Sokak Çocukları Araştırma Komisyonu Üyeliği, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği, Yeni Zelanda Parlamentolar Arası Dostluk Grup Başkanlığı yapmıştı.