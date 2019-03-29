2 Dönem Rekor Oyla Muhtar Seçilen Gazi Bünyamin Çiftçi, Yeniden Muhtar Adayı Oldu

Bağcılar Yenigün Mahallesi Muhtarı gazi Bünyamin Çiftçi, yeniden muhtar adayı oldu. Mahalle sakinleri tarafından 2009 ve 2014 seçimlerinde iki kez rekor oyla muhtar seçilen Çiftçi, "Uzun yıllardır hizmet verdiğim Yenigün mahallesindeki hizmetlerimi devam ettirmek için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyorum." dedi.

"YENİGÜN'E YENİDEN"

Çiftçi, mahalle sakinlerinden yeni dönemde de destek beklediğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

KIYMETLİ KOMŞUM;

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla devletin temel taşı olan muhtarlık görevini sizlerin tercihi ve teveccühüyle iki dönemdir sürdürmekteyim.

Bu yerel seçimde de "Yenigün'de yeniden!"diyerek adayınız olarak sizlerleyim. Sizlerden ricam; ulaşamadığım komşularımıza ulaşarak, gönül birlikteliğiyle, Yenigün'ü yuvası sizleri ailesi bilen kardeşinize destek olmanızdır.

31 Mart yerel seçimlerinin; vatanımıza, milletimize ve Yenigün'ümüze hayırlar getirmesininiyaz ederim.

BÜNYAMİN ÇİFTÇİ KİMDİR?

1975 yılında Bağcılar Yenigün Mahallesinde doğdu. Anadolu'da din görevlisi olarak hizmet etmiş, Yenigün Mahallesi'ne 1968 yılında göç eden Trabzonlu İdris Çiftçi'nin (Hoca Bakkal) ve Refiye Hanım'ın en küçük evladıdır. Ortaokulu Bakırköy İmam Hatip Ortaokulunda, liseyi Bağcılar Lisesinde okudu.

Yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, spor kulüpleri ve engelli derneklerinde aktif olarak yöneticilik yapmakta olan Bünyamin Çiftçi evli 3 çocuk babasıdır.

Tam manasıyla bir cemiyet adamı olan rahmetli babası İdris Çiftçi'nin şahsına duyulan güvenin sorumluluğuyla yola çıkarak onun hizmetlerini sürdürmek amacıyla başladığı muhtarlık vazifesini 2009 yılından bu yana başarı ile devam ettirmektedir.