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2. Dünya Savaşı Gazisi, 104 Yaşında Corona Virüsü Yendi!

ABD'de 104 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Bill Lapschies'ın corona virüsü yenmesi büyük şaşkınlık yarattı.

02.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:50
2. Dünya Savaşı Gazisi, 104 Yaşında Corona Virüsü Yendi!
ABD'de 104 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Bill Lapschies'ın corona virüsü yenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Lapchies'in virüsü yenen en yaşlı hasta olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 104 yaşındaki Bill Lapschies, corona virüsü yenmeyi başardı ve hastaneden taburcu edildi. 2. Dünya Savaşı gazisi, taburcu edildikten sadece birkaç gün sonra 104. yaş gününü kutladı.

Virüsü Yenen En Yaşlı Hasta

Üç hafta önce semptomları yaşayan ancak corona virüsten kurtulan en yaşlı hasta olduğu düşünülen Lapschies, nasıl iyileştiği sorulduğunda bunun cevabını bilmediğini belirterek, "Daha yeni kurtuldum, her şeyden kurtulabilirsiniz." diye konuştu.

Bill Lapschies'ın iyileşmesini ve doğum gününü kutlamak isteyen ailesi, Çarşamba günü Lebanon'daki bakım evinde onu ziyaret etmeye geldi. Tekerlekli sandalyedeki gazi, ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamak için dışarı çıkartıldı ancak sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uzaktan kutlama yapıldı.

Yerel raporlara göre Lapschies, kaldığı bakım evinde corona virüs hastalığına yakalanan on beş kişi arasında en yaşlı olan hastaydı. Corona virüsün yeni merkezi olarak nitelendirilen ABD'de vaka sayısı 200 bini aşarken beş binden fazla insanın salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Oregon, Teknoloji
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