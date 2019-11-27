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2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru

Düzce'de, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Düzce Kabak ve Kestane Festivali'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceği bildirildi.

27.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:162. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru
'de, 29 Kasım-1 tarihlerinde Düzce Kabak ve Kestane Festivali'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceği bildirildi.
Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgesel ve ulusal değeri yüksek olan ve coğrafi işaret kazanmak açısından büyük önem arz eden Düzce kabağı ile kestanesini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalin bölgede tek olduğu belirtildi.
Festival kapsamında birbirinden farklı lezzetlerin meraklıları ile buluşacağının ifade edildiği açıklamada, 29 Kasım saat 14.00'de Düzce Belediyesi önünde başlayacak festivale tüm vatandaşlar davet edildi.

Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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