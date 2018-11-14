2. Ege Ekonomik Forum Başlıyor

Global gündeme ek olarak "Yüksek Teknoloji", "Sürdürülebilir Tarım ve Tarım 4.0" temalarının ele alınacağı organizasyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer alacağı bu büyük organizasyona Türkiye'den ve yurtdışından önemli isimler de konuşmacı olarak katılacak.

EGEV'in bölge ortaklığı, TOBB ve İzmir Kalkınma Ajansı destekleri, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı ,Ege İhracatçı Birlikleri,İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ,Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle tüm Ege Bölgesi'ni kapsayacak olan "Ege Ekonomik Forum"un bu sene de "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" sağlaması amaçlanıyor.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

2. Ege Ekonomik Forum'un tanıtım toplantısı Mövenpick Oteli'nde gerçekleştirildi.Ege Ekonomik Forum'un bölge ortağı EGEV ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan ve Ege'nin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini en üst düzeye taşıyacak bir bölge olduğunu söyleyen EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, "Bölgesel kalkınma için çalışan bir vakıf olarak amacımız, bölgenin birbiri ile yarışmasını değil, dayanışma içerisinde artılarını ön plana çıkartıp, lobiyle merkezi hükümetin bölgesel kalkınmada EGEV'e ve bölge kalkınmasına katkı koyan tüm meslek odalarıyla birlikte destek vermesini sağlamak.Ege doğunun en batısı, batının en doğusu olarak yıllardır serbest bölgeler, ticaret, sanayi ve tarım kenti. Lojistiğin en önemli ayağı limanlar kenti olarak, her zaman önemi en üst düzeyde. 8 bin yılı aşkın tarihi ile birçok medeniyete ev sahibi yapmış bir kent" dedi.

BAKANLAR KATILACAK

İzmir'in bölgede hem kurtuluşun hem kuruluşun başlangıcı olan bir kent olduğunu da ifade eden Susam, "İzmir İktisat Kongresi'ni toplamış olan ve cumhuriyetin kurucularının ekonomik vizyonunu ortaya koyduğu bu kentin, bugünkü ekonomik açılımını yeni bir boyuta taşımak için Ege Ekonomik Forumu'nu düzenliyoruz. Dünyanın geldiği nokta itibariyle ticaret savaşlarından, Türkiye'nin bu bölgede yeniden konumlanmasına; Avrupa Birliği, Kafkaslar, Uzakdoğu ve Akdeniz çanağında önemini bir kez daha ortaya çıkarmasına kadar bu noktada görüş ve düşüncelerini bizimle etkin bir biçimde paylaşacak katılımcılarla buluşacağız. Katılımcılarının görüş ve çözüm önerilerinin direk Bakanlarla konuşulacağı bir forum yapacağız. Dünyanın göz bebeği olmasına inandığımız bu nokta, Türkiye'nin yeni kalkınma hamlesinde lokomotif olacağına inandığımız İzmir'e Ege Ekonomik Forumu'nun katkısı olacak" diye konuştu.

İzmir'in önemli bir ticaret, sanayi ve tarım kenti olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ise, düzenlenecek forum sayesinde, yeni ufukların açılacağını ve İzmir adına yeni sinerji yaratacağına inandıklarını söyledi.

"KENTİMİZ İÇİN ELE ELE VEREREK BÖLGESEL DİNAMİKLERİ HAYATA GEÇİREBİLİRİZ"

Geçen yıl ilki düzenlenen forumda çok önemli çıktılar alındığını söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ise, "Forumda katma değerli üretim ve ihracat için hayati reçeteler ortaya konulacak. İzmir artık yaşanılacak kent kimliği ile değil yeni girişimler yapılabilecek kent imajıyla hızla yükseliyor. Pek çok tarihsel karakterin örgüsüne maruz kalmış nadide bir kent. Aynayı tarafsız bir biçimde kendimize tutarsak, geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken birçok yönü olduğunu da görebiliriz. Kentimiz için ele ele vererek, kurumlar arası diyalogu güçlendirerek ve çağın ihtiyaçlarına uygun projelerle, bölgesel kalkınma dinamiklerini hayata geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da, Türkiye'de e küresel ekonomide gündeme gelen konuların 'Dünya nereye gidiyor?' sorusunu gündeme getirdiğini, dünyanın küreselden yerel doğru bir dönüşümün içinde yer aldığını söyledi.

TARIMDA KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz de borsa olarak Türkiye'nin tarımsal potansiyelini, özellikle Ege Bölgesi'nin bu konudaki şans ve geleceğini çok önemsediklerini söyleyerek, "Bu tip organizasyonlarda bu bilincin yerleştirilmesi bizim için çok önemli. Türkiye çok şanslı bir ülke. Tarım ürünleri konusunda hiçbir ülkenin elde edemeyeceği coğrafyaya sahip. Tarım ürünlerinde sanayileşmenin bu ülkenin kalkınması için iyi bir formül olduğunu ve ürettiğimiz ürünleri katma değerli ürüne değiştirerek kalkınması gerektiğini görebiliriz" dedi.

ÜRETMEYE VE İHRACATIMIZI ARTIRMAYA DEVAM

Türk ekonomisinin kritik bir süreçten geçtiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise"Büyüme rakamlarında sert bir düşüş yaşanacağının sinyallerini alıyoruz. Son çeyrekte ve 2019'un ilk yarısında büyümede eksi rakamları göreceğimizi söyleyen iktisatçılarımızın sayısı az değil. Uluslararası finans kuruluşlarının büyüme tahminleri ise binde 5 seviyesinde. Kolay olmayan bir yıl bizi bekliyor. Ancak biz üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

FORUM İZMİR İÇİN SİNERJİ YARATACAK

Ege Ekonomik Forumu'nu bölgesel değil, uluslar arası bir konferans olarak gördüklerini söyleyen NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam, "Ege'nin ekonomik anlamdaki potansiyelini iyi biliyoruz. Ege, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Ekonominin her alanında Ege'nin potansiyeli oldukça yüksek ve biz de buna inanıyoruz. Aynı zamanda Ege Bölgesi günden güne ciddi büyüme sarf ediyor" dedi.

Özgencil Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ise İzmir'de ikinci kez Ege Ekonomik Forumu'nu düzenlemenin onurunu yaşadıklarını belirterek, Forum'un çok verimli geçeceğine inandığını söyledi.

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise EEF'nin bölgesel kalkınma hedefiyle İzmir'e katkı vermesini diledi. Toplantıda ayrıca ESİAD, İZSİAD, BASİFED Yöneticileri de Forum'un başarılı geçeceğine inandıklarını dile getirdiler.

EGE'NİN BAŞARILI KADINLARI

Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz?" isimli oturumla başlayacak olan Ege Ekonomik Forum, "Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü", "Yarının Üretim Modeli: Endüstri 4.0", "Yarının Dünyasında Ege Kentleri ve Yaşam Alanları", "Tarım ve Gıdada Yeni Politika Arayışları", "Tarım 4.0: Tarımın Geleceğinden Toplumların Geleceğine", "Sürdürülebilir Hayvancılık ve Ege Bölgesi için Fırsatlar", "Ege'nin Başarılı Kadınları" ve son olarak "Ege Bölgesi Spor Ekonomisi" konularıyla vizyon yaratmayı hedefliyor.