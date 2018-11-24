2. Ege Ekonomik Forum Büyük İlgi Gördü

Ankara ile İzmir Forum'da buluştu

Susam: "Ege ekonomisine yön veren platform"

İki gün süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin katılımıyla açılışı yapılan Ege Ekonomik Forum 2018'de global gündeme ek olarak "Yüksek Teknoloji", "Sürdürülebilir Tarım ve Tarım 4.0" temaları ele alındı. İkinci günün açılışını Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı Ege Ekonomik Forum 2018, sanayi ve tarım sektörlerinin temsilcilerinin yoğun katılımı ile sona erdi.

Türkiye'de vizyoner toplantıların deneyimli ismi Özgencil Grubu, Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşu NTV ve bölge ekonomisinin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yürüten Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) bölge ortaklığıyla gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un ikincisi yapılan sunum ve oturumlarla tamamlandı.

Swissotel İzmir'de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un açılış konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirirken ilk gün TC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekçi'nin konuk konuşmacı olduğu Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz, Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü, Yarının Üretim Modeli: Endüstri 4.0, Yarının Dünyasında Ege Kentleri ve Yaşam Alanları oturumları düzenlendi. Sektör temsilcileri, siyasetçiler, bürokratlar ve akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği paneller dizisi ile ilk gün tamamlandı.

İkinci gün açılışı Bakan Pakdemirli'den

Forum'un ikinci günün açılışını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaparken, günün ilk oturumu Tarım ve Gıdada Yeri Politika Arayışları oldu. Pakdemirli, çiftçilere destek müjdesi verirken, kırmızı et ithalatının da artık yapılmayacağını söyledi. Tarımın Geleceğinden Toplumların Geleceğine paneli ile ikinci günün ilk yarısı tamamlanırken, Ege Ekonomik Forumu 2018, Sürdürülebilir Hayvancılık ve Ege Bölgesi İçin Fırsatlar, Ege'nin Başarılı Kadınları ve Ege Bölgesi Spor Ekonomi oturumları ile sona erdi.

Ege ekonomisine yön veren platform

Ege ekonomisinin masaya yatırıldığı, bölgesel fırsatlar ve imkanların belirlendiği, sorunların ve önceliklerin gündeme alındığı Ege Ekonomik Forum'un ikincisini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, foruma gösterilen ilginin son derece büyük olduğunu söyledi. Özellikle merkezi hükümetin bakanlar düzeyinde temsilci gönderdiği, sunumlar yaptığı bir forumu İzmir'e kazandırdıklarını söyleyen Susam, "Bölgesel kalkınma dinamiklerini belirlemede sektör, yerel yönetimler, akademi ve merkezi iktidarın aynı masa etrafında toplandığı bir forumun temellerini geçen sene atmıştık, bu sene ise bunu büyüttük. Gösterilen ilgi, oturumlardaki sunumlar, gündem yapılan konulara bakınca Ege Ekonomik Forum'un Ege ekonomisine yön verilen bir platform haline geldiğini söyleyebiliriz. İkincisini tamamladığımız bu forumun her geçen yıl büyüyeceğine inancımız tam. Katılım gösteren, bu forumun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, önümüzdeki sene görüşmek üzere" diye konuştu.