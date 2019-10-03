2 Ekim 2019 Haberleri

Twitter'a mesajlarda arama yapma özelliği geldi Son Dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını kazanan isim belli oldu Mircea Lucescu: Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım Faruk Çelik'ten yeni bir 50+1 açıklaması: Neden rahatsız olunuyor Oyuncu Hazal Kaya'dan mutlu aile tablosu pozu ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ikçesine obüs sevkiyatı yapıldı Devlet Bahçeli'nin durumu kritik iddialarına MHP'den yalanlama: Sağlık durumu iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Napoli, Genk ile 0-0 berabere kaldı Hadise dans ettiği videosuyla takipçilerinin aklını aldı Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Greta'ya küfreden antrenörün görevine son verdiler! Irak'ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor! Savunma Bakanlığı alarma geçti Güzel oyuncu Fettahoğlu, tuvalette poz verdi KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı Abdullah Avcı'nın basın toplantısında Fikret Orman sürprizi Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu Bilecik Valisine 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum Mehmet Metiner'den Arınç'a sert 'boşboğaz' tepkisi: Böyle şey olur mu? Wolverhampton maçı öncesi konuşan Atiba, taraftardan destek istedi! Abdullah Avcı umut aşıladı: Dünden itibaren hava daha iyi Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Altın Kelebek Ödülü için aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz'dan dikkat çeken çıkış! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin Ümit Özat: Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı