2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oyuyla belirlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada, "www.engelsizmikrofon.org" internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla başarılı bulunan radyocular seçildi.Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde, hayatını kaybeden radyocular için vefa videosu yayımlandı.Törende konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren radyocuları tebrik etti.Çağırıcı, "İnsan sahnede olduğu zaman mimikleriyle kendini sevdirebiliyor veya farklı şekilde programlarını birçok insana aksettirebiliyor ama radyocular ekran arkasındalar ve görünmeden kendilerini sevdiriyorlar." ifadelerini kullandı.Programda sahne alan Muazzez Ersoy, radyolarda Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine biraz daha yer verilmesini istedi.Bülent Serttaş ve Metin Şentürk'ün de sahne aldığı gecede, Mustafa Topaloğlu, İbrahim Sadri, Ahmet Selçuk İlkan ve oyuncu Turgay Tanülkü de engellilerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.Etkinlikte, deceye giren radyoculara ödülleri verildi.Ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları şöyle:1- Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü: TRT İstanbul Radyosu2- Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü: İbrahim Erkal3- Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM4- Yılın En İyi Haber Radyosu: Habertürk5- Engelsiz Mikrofon Jüri Özel Ödülleri: Ömür Sabuncuoğlu, Salih Keçeci, Asiye Acar, Turgay Tanülkü, Cenk Sarıkaya-Radyo Trafik, Hilal Özgani- Radyo D, Umut Öztürk- Radyo 7, Karadeniz FM- Emrullah Gül, Polis Radyosu-Murat Kazanasmaz6- Engelsiz Mikrofon Meslek Özel Ödülleri: Afrikalı Ali-Kral FM, Cem Arslan-Best FM- Hopdedik Ayhan-Dadyo Turkuvaz, Kadir Çetin-Number 1 FM7- Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Best FM- Cem Arslan8- Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Banu Karakuş-TRT FM9- Engelsiz Mikrofon Radyoya Değer Katanlar Ödülleri: Ali Baba- İstanbul'un Sesi Radyosu, Sarı Şeker Sema-Radyo D, Yalçın Alaca-CRI Türk, Kanki Canbaz-Kral FM, Gönül Dostu Şener-Kral FM, Ada Vapuru Şakir, İbrahim Sadri-ATV, Habil Ceyhan Mehmet Ercan-TRT FM, Ayhan Metin-Yıldıray Çınar-Meteorolojinin Sesi Radyosu10- Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu: Alem FM11- Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Polat Labar- Radyo D12- Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Süper FM-Duygu Atakan13- Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı: Talha Bora Öge-Radyo 714- Yılın En İyi Konuşan Radyosu: Show Radyo Hakan Demir15- Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Alaturka-Kerem Albayrak16- Yılın En İyi Radyo Show Programı: Serdar Gökalp-Alem FM17- Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Kral FM18- Yılın En İyi Radyo Haber Programı: Mehmet Can-Radyo 719- Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Programcısı: Bay Damar Ersin-Radyo 200020- Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Medya FM21- Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Eftalya-Radyo D22- Yılın En İyi Radyo Spor Programı: Mehmet Ayan-Lig Radyo-Haluk Kesim23- Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor24- Engelsiz Mikrofon Radyo Dostu Ödülü: Can Batmaz-Ant Medya