2. Ersun Yanal Dönemi

Sarı-lacivertli kulüp taraftarlarının uzun süredir takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal
'ın işini bitirdi. Fenerbahçe
'ye son şampiyonluğunu yaşatan 56 yaşındaki teknik adamın Phillip Cocu
'nun sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi başlıyor. Sarı lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla dün yaptığı son görüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardı. Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz hafta başkan yardımcısı Semih Özsoy'un görüştüğü Yanal dün de sarı-lacivertlilerle biraraya geldi. Başkan Ali Koç
'un da yer aldığı son görüşme oldukça olumlu geçti.
Ersun Yanal ile resmi olarak anlaşılması için Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun anlaşmasının feshedilmesi gerekiyor. Ağır tazminat maddeleri sebebiyle Hollandalı ile hala yollar ayrılamamıştı.
"Söz
konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" diyen Yanal'ın alacağı ücretin de Türk Lirası cinsinden olacağı belirtildi. Taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek, yapılacak görüşmede ise diğer detaylara geçilecek.
4.5 yıl sonra
Fenerbahçe'de daha önce 2013-14 sezonunda çalışan Ersun Yanal, 4.5 yıl aradan sonra geri dönmüş olacak. 56 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübün son şampiyonluğunu kazandıran isim olarak da kayıtlarda duruyor.
Yanal sonrası Fenerbahçe bir daha şampiyon olamadı. Tecrübeli çalıştırıcı ile nisan ayında şampiyon olarak farklı bir başarı elde eden sarı-lacivertliler, oldukça etkili bir dönem geçirmişti.
Taraftar coşkusu
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile görüşmesi taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medya başta olmak üzere her yerde sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal adını daha yüksek sesle anmaya başladı. Twitter
üzerinde Ersun Yanal ile ilgili özel başlıklar açıldı, mesajlar paylaşıldı.
24 galibiyet almıştı
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda 40 resmi maçta 24 galibiyet almıştı. Sarı-lacivertli takım, Yanal yönetiminde rakip filelere 79 gol bırakarak oldukça skorer bir dönem geçirmişti.
Phillip Cocu,Fenerbahçe,Ersun Yanal
11 Aralık 2018 Salı 08:28