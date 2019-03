2 Eylül Gençlik Merkezi Açıldı

Kaynak: İHA

Tepebaşı Belediyesinin gençlere önemli katkılar sağlayan gençlik merkezlerinin 3.'sü Sütlüce Mahallesi'nde hizmete girdi. 2 Eylül Gençlik Merkezi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenle açıldı.Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile gençlerin gelişimine önemli katkılar sunan gençlik merkezlerine bir yenisi eklendi. 2 Eylül Gençlik Merkezi'nin açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Dipçin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürlü olmaları, üretmeleri ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Bizlere düşen gençlerimizi desteklemek, ülkemizin güzel yerlere gelmesi için çalışmaktır. Eskişehir potansiyeli olan bir şehirdir. Her zaman hedeflerimiz var, yeter ki inanalım. Yüreğimizi ortaya koyalım. Her alanda başarıyı göstereceğiz. Mahallelimizin güzelliğine sahip çıkalım. Gençlik olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu."Açtığımız hiçbir tesis boş kalmıyor"Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise, hayata geçirdikleri merkezlerin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekerek, "Yapılan şeylerin insanlar tarafından kıymetinin bilinmesi çok önemli. Çok şükür açtığımız hiçbir tesis boş kalmıyor. Binlerce insan katıldı. 3 mahallemiz sınır sınıra olduğu için birbirinden geçerken fark etmezsiniz. Önemli yatırımlar yaptık. Şirintepe en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Geçen dönem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, arkasından Yunus Emre Spor Tesisleri'ni açtık. Bölge büyük olduğu için iki belde evimiz var Şirintepe'de. Yeşiltepe'de bir düğün salonu var, bir Deneyimli Kafe açtık. Sütlüce'de de bir gençlik merkezi açıyoruz. Buradaki çocuklarımızın, insanlarımızın 3 mahalledeki tesisleri kullanabilmeleri çok önemli. Uygun noktalarda yeni merkezler açmaya devam edeceğiz. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde 4 senede yaklaşık 45 bin çocuğumuz hizmet almış. Bu tedaviler karşılığında da bir kuruş ödenmedi. Sosyal belediyecilik bizim ana hedeflerimizden biri. Çocuklarımızın ağzında çürük diş kalmasın. Çocuklarımız yüzme öğrensinler, yaşlılarımız, engellilerimiz havuzlardan yararlansınlar. Bu tesisler çok önemli, insan sağlığı için, sosyalleşmek adına çok önemli" dedi."Her zaman gençlerimizin yanındayız"Bugüne kadar gençlik merkezlerinden 40 bin gencin faydalandığını vurgulayan Başkan Ataç, "Bugün Sütlüce'de 3. gençlik merkezimizi açıyoruz. 3 çalışma odası, bir ortak alan, bir çok amaçlı salon, bir mutfak ve çamaşır makinesi var. Demek ki gençlerimiz burada da çamaşırlarını bedava yıkayabilecek. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ni 2011'de, 29 Ekim Gençlik Merkezi'ni 2014'te açtık. Burada da 2 Eylül Gençlik Merkezimiz hizmete açılıyor. Gördüğünüz gibi önemli tarihleri bu merkezleri adlandırarak yaşatmaya çalışıyoruz. Diğer iki gençlik merkezimizden yılda 40 bin gencimiz yararlanıyor. Eğer gençleri ilgilendirecek bir şey olmasa bir tanesini bile oraya sokamazsınız. Biz bu merkezlerde kesinlikle siyaset yapmayız. Her görüşten gencimizin oraya gelip yararlanması çok önemli. Gençler ne diyor mesela, kendimizi değerli hissediyoruz, ayrıca üyelik, zorunluluk yok, severek geliyoruz. Özgür hissediyoruz kendimizi, diyorlar. Gençlerimizle birlikte geleceğe hazırlık yapıyoruz. Yabancı dilden spora, kişisel gelişim gibi konuları rahatlıkla buluyorlar. STK'lar ile orada buluşuyorlar. Ayrıca ortaokul öğrencileri de buradan yararlanacak. Biliyorsunuz matematik evi açtık. Seçimden sonra inşallah onun çok büyüğünü açacağım. Ayrıca 2018 Aralık ayında Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi açtık. Genç fikirlere, girişimcilere eğitim ve mentorluk desteği veriyoruz. Mülteci gençler de geliyor, sorunları gidermek açısından önemli. Bu merkez hepimize, gençlere hayırlı olsun. Gençlerimiz her zaman yanlarında olduğumuzu bilsin" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından katılımcılar ve protokol üyeleri, hep birlikte açılış kurdelesini keserek 2 Eylül Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra davetliler merkezi gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sütlüce Mahallesi sakinleri, Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği çalışmalar ve mahallelerine kazandırılan merkezden dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR