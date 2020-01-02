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2 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te 2 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı.

02.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:24 2 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
'te 2 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Yeditepe Mahallesinde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bey Mahallesinde de bir adreste meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen H.G. ve A.A. isimli şüpheliler görevliler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlem devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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