2. Frig Fotofest'e doğru - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar
'da 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Frig Fotofest etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde kalan çocuklara fotoğraf eğitimi verildi.
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen ve Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen II. Frig Fotofest etkinlikleri Çocuk atölyesi ile başladı.
Fotoğraf Sanatçısı Emel Güley tarafından Sevgi Evleri'nde kalan ve fotoğraf sanatına ilgi duyan çocuklara eğitim verildi.
Teorik eğitimin ardından Çavuşbaş Mahallesi'nde uygulamalı eğitim çalışması yapan çocuklar manzara ve portre resim çekti.
Çalışmayla ilgili bilgi veren Fotoğraf Sanatçısı Güley, şunları kaydetti:
"Festival kapsamında bir atölye oluşturduk. Teorik eğitimin ardından uygulama yapmak için sokağa çıktık. İki saat boyunca fotoğraf ile ilgili bilgiler verdik. Fotoğraf çok geniş bir sanat. Burada geniş kapsamlı bir eğitim veremedik ama temel konularını anlattık. Çocuklar çok hevesli, çok güzel kareler ortaya çıkıyor. Güzel eserler çıkacağını düşünüyorum."
Festivalin düzenleme komitesi başkanı da olan Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik
de, "Eğitim kapsamında çekilen fotoğraflardan seçilecek bazı fotoğraflar festivalin açılış günü açılacak sergide sergilenecek." dedi.
Kaynak: AASevgi Evleri
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