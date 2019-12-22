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2. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı

Gaziantep'te bu yıl 2.'si düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

22.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:11 2. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı
'te bu yıl 2.'si düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon start aldı.

Şehir merkezindeki yarış için bir çok cadde trafiğe kapatılırken, Yarı maratonda 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı.

Maratona Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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