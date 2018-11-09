2. Geleneksel Nar Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

09 Kasım 2018 Cuma 16:49



09 Kasım 2018 Cuma 16:49

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan "2. Geleneksel Nar Festivali" kapsamında (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde nar ekşisi yaptı.Öğrencilerin narları ayıklayarak suyunu çıkardığı festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Festival, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür'ün nar ekşisi kaynatma kazanını ateşlemesiyle başladı. Festivale ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu da katıldı.Nar festivalini geçen yılda yaptıklarını hatırlatarak, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Gür, "Gastronomi bölgesi olan Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi olarak da Gastronomiye hem akademik bakış açısı hem de öğrencilerimize bizzat yerinde uygulamalı göstererek ve onların da aktif katıldığı bir çalışma yapmak istedik. Festivalle birlikte hem öğrencilerimiz eğlendiler hem hocalarımın deneyimlerini paylaştılar, hem de kamuya açık alan içerisinde narın, nar ekşisine ve nar pekmezine nasıl dönüştüğünü, aslında çok da kolay bir şey olmadığını, zahmetli bir şey olduğunu o yüzden kıymetli ve değerli bir gastronomi ürünü olduğunu bilmelerini istedik. Bu konuda her türlü desteği veriyoruz. İnşallah geleneksel olarak da bunu bir sonraki yıl da yapacağız" şeklinde konuştu.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oya Özkanlı ise konuşmasında, "Öğrencilerimiz narları önce taneliyorlar, sonra suyunu çıkaracaklar ve daha sonra kaynatma işlemine geçilecek. Ayrıca, İmece usulü yapılan etkinlikte karın doyurmak için mercimekli köfte, Antep tabiriyle malhıtalı köfteyi hazırladık. Nar hem çok faydalı antioksidan özelliği yüksek bir ürün olduğu için bunun değerlendirildiği nar ekşisi Gaziantep'te yöresel olarak tüm güzel yemeklerde kullanılan bir ekşi. Biz de bunu değerlendirmek adına herkese göstermek öğrencilerimize anlatmak için bu etkinliği ilerleyen yıllarda da yapmak istiyoruz" diye konuştu.Rektör Prof. Dr. Gür'e Sürpriz Doğum Günü KutlamasıRektörlük personellerinin de katıldığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Gür'e sürpriz yapılarak, doğum günü kutlandı.Rektör Gür'ün eşi, çocukları, gelinin de bulunduğu yaş gününde pasta kesilerek katılan herkese ikram edildi. - GAZİANTEP