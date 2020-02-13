2. Geleneksel Necat Nasıroğlu'nu Anma Programı Düzenlendi

2. Geleneksel Necat Nasıroğlu'nu Anma Programı'na Batman ValimizHulusi Şahin, Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, il yöneticileri, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın yaptırdığı dua ile başlayan programda Öğr. Gör. Suat Zor'un ney dinletisinin ardında Merhum Necat Nasıroğlu'nun oğlu Ferhat Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Camii ve Külliyesi Projesi'nin sunumunu gerçekleştirdi.

Anma programının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Durmuş, "Batman'a Bakanlar, Cumhurbaşkanı geldiğinde millet bir birini şikayet ederken Necat Amca elinde yatırım ve üretim projeleri ile karşılarına çıkar destekleri isterdi ve onun içinde başarılı oldu." dedi.

"Necat Amca kimsenin işine karışmazdı. Sadece kendi işiyle projesiyle ilgilenirdi." diyen Rektörümüz Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

Rektör olduktan sonra Necat Amca bir söz aldı benden. Mimarlık Mühendislik Fakültesi önüne diktiği ve kendi elleriyle çapaladığı ağaçlarıma iyi bak dedi. Ağaçlarımı sula dedi. Necat Amcanın diktiği ve şimdi kocaman ağaç olan 2 Bin - 3 Bin ağacını biz üniversite olarak 250 Bin ağaca çıkardık. Şimdi üniversitemizde 250 Bin dikili ağacımız var. İnşallah hedefimiz 1 Milyon ağaç.Necat Amcanın bir projesi daha vardı. Üniversiteye köprü yapılması projesi. Bana sordu dedi ki köprü ile ilgili ne yapıyorsun? Dedim ki çalışıyorum, uğraşıyorum, elimden geleni yapıyorum ama çok kuvvetli bir destek lazım buna. Siyasilerin lazım, şehrin ayaklanması lazım istemedi lazım dedim. Ben üniversitenin içinden geçmesini istiyorum dedim. Dedi hayır orası uygun değil, karakolun bulunduğu tepenin berisinden geçsin dedi. Necat amcanın ahım şahım bir tahsili yoktu. Hayat mektebi mezunuydu. Baktık ki hakikaten Necat Amcanın tarif ettiği yer çok daha uygun. Projeyi kafasında çizmiş, köprüyü oturtmuş, sonuçlarını değerlendirmişti. Necat amaca proje adamıydı, kişilerle işi yoktu. İşi gücü projeydi. Kaç kişiyi daha çalıştırabilirim. Kaç kişiye daha iş oluşturabilirim derdindeydi. Necat Amcayı minnetle anıyorum. Allah nur içinde yatırsın. Taksiratını affetsin. Necat amcayı Rahmetle anıyorum.

2. Geleneksel Necat Nasıroğlu'nu Anma Programı'nda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin konuşmasında şunları kaydetti:

Necat Nasıroğlu büyüğümüzü anmak için toplandık. Bu programı düzenleyen Batman Üniversitemize ve sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyorum. Necat Nasıroğlu gibi bir rol modeli her zaman yaşatmamız lazım. Doğru ve iyi örnekler eğitimde en fazla kullanılması gereken unsurlardır. Onlarla gençlerimizi, öğrencilerimizi, çocuklarımızı bir gelecek algısına bir istikamet duygusuna ulaştırabiliriz.

Merhum Necat Nasıroğlu'nun arkasında pek çok eser bıraktığını ve bırakmaya devam ettiğini belirten Ferhat Nasıroğlu, Batman Esentepe'de yapımına başlayacakları Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin müjdesi verdi. Bu anlamda da merhum Necat Nasıroğlu, çok önemli bir örnek idi. Ben kendisini tanımadım. Eskiler diyor ya ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz onu eserlerinde tanıdık. Yaptıklarında, hedeflerinde görüyoruz. Küçük adamlar kişilerle uğraşırmış, orta adamlar olaylarla, büyük adamlar fikirlerle uğraşırmış. Necat Nasıroğlu büyük bir adammış gerçekten fikirlerle projelerle uğraşırmış. Onun eserlerinde bunu görüyoruz. Necat Nasıroğlu arkasında sadece bir şirketler topluluğu bırakmadı, ki oda çok önemlidir. Binlerce insana istihdam imkânı sağlıyor. Bunla birlikte hayırla yarışan çok kıymetli bir aile efradı bıraktı. Ailesinin fertleri onun bayrağını ileriye götürmek için canla başla çalışıyor. Bu çok büyük bir miras ve an az onun kadar önemli bir vakıf bıraktı. Hayırla yarışmanın müşahhas hale gelmiş bir unsuru Nasıroğlu Vakfı'nı bıraktı. Nasıroğlu Vakfı sessiz sedasız, çok güzel işler yapıyor. Nasıroğlu vakfının en önemli eseri ve taçlandırılacağı eseri Necat Nasıroğlu Külliyesi'dir. Bu proje gerçekten gören herkesi heyecanlandıran müthiş bir proje. Bir cami ve müştemilatından çok öte bir yaşam alanı, bilim merkezi ile şehrin kalbine yerleşen bir proje. Proje inşallah çok yakın bir zamanda temel atma seviyesine gelecek ve hep birlikte yükselişini göreceğiz. Nejat amca hayatta olsa çok mutlu olacağı büyük bir memnuniyet duyacağı bir eseri ile onu anmış olacağız. Bu eser hepimizin şehrimizde olmasından gurur duyacağımız bir eser olacaktır. Öyle bir eser olacak ki sadece Batmanlılara hizmet etmeyecek, civar illerden sadece o eseri görmek için insanları getirtecek kadar güzel bir eser olacaktır. İnteraktif olacak, öğretecek, eğitecek, yetiştirecek çok kıymetli bir eser olacak. Heyecanla bu esri bekliyorum. Merhum Nasıroğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ölümlü dünya da bir hoş seda bırakmak marifettir. Allah bizlere de bu tür güzel eserler bırakmayı nasip etsin.

Fernas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu anma programında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kır saçlı adam ardından güzel eserler bıraktı. O çalışmayı çok severdi. Şoförlükle başladı, azmiyle büyük işler başardı. O memleket sevdalısı adam imkanlarım yoktu, okuyamadım diyordu ama okumayı her zaman teşvik etti ve öncelikle bizleri okuttu. Ama binlerce gencin de okuması için burslar verdi eğitimlerinin yolunu açtı. Çok çalıştı, kazancını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. O memleket sevdalısı adam güzel şeyler söyledi. Söylemekle yetinmedi, söylemlerini hayata da geçirdi ve ardın birçok eser bıraktı. Şoförlükle başlayan iş hayatı devasa bir çınara dönüştü."

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin projesini de sunan Ferhat Nasıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Necat Nasıroğlu Külliyesi, 8000 kişiden fazla kapasitesi bulunan camii dışında bilim ve kültür merkezi, millet bahçesi, kütüphane, kuran kursu, taziye evi, gasil hane, otopark gibi birçok dinamik işlevi içinde barındıran külliye yapısı Batman'ın simge yapısı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bölgenin yapısal formlarını, malzemelerini, taşı, ahşabı geleneksel olarak yansıtan modern bir külliye kompleksi olacaktır.

Geleneksel mimari tarzını yansıtan ancak teknolojiyi de en üst çizgide kullanan bir proje olacaktır. Valimizin ve diyanetimizin fikirlerini de alarak şekillendirdiğimiz projede çok güzel eğim imkânlarını da halkımızın hizmetine sunacağız.

HAC SİMÜLASYONU

Hac simülasyonu merkezi ile kutsal mekânların üç boyutlu ve gerçek şehir modellemeleri ile özel olarak dizayn edilen yürüme bandıyla ziyaretçilere hac öncesi sanal bir deneyim kazandırılacaktır.

FİREVR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ SİMÜLASYONU

FireVR Yangın Söndürücü Simülasyonu Merkez ile A, B ve F sınıfı yangın tipleri ile mücadele konusunda gerçeğe yakın ve operasyonel seviyede eğitim veren etkileşimli sanal gerçeklik simülasyonu ile ziyaretçilere gerçeğe en yakın sanal deneyim ile yangın söndürme eğimi verilebilecek.

İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ ASTRONOMİ SİMÜLATÖRÜ

İbrahim Hakkı Hazretleri Astronomi Simülatörü olarak adlandırdığımız alanda astronomi ile ilgili pek çok konu hakkında ziyaretçilerin gerçeğe yakın bir deneyim edinmeleri sağlanacaktır.

STEAM LABORATUVARLARI

STEAM Laboratuvarları adı altında Elektronik, Robotik, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarlarımız bulunacak ziyaretçilere bu alanda deneyim almaları sağlanacak.

PLANETARYUM GÖSTERİMİ

Astronomi ve uzay bilimlerinde eğitim amaçlı kullanılmaya başlanan Planetaryum Gösterimi diğer bilim dallarında eğitimi eğlenceli bir şekilde vermeye çalışılan kubbe şeklinde olan bu özel yapı sayesinde ziyaretçiler görsel bir deneyim fırsatı elde edilecektir.

Dev teleskoplar aracılığıyla gökyüzünden alınmış görüntüler sayesinde ziyaretçiler yıldız veya gökcisimlerini ve daha pek çok farklı konudaki müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş videoları, animasyonları ve bilimsel gösterileri Planetaryum alanında izleyebileceklerdir..

BİLİM KÜRESİ

Bilim Küresi alanında Bilim küresi ile, yerkürenin jeolojik geçmişini, iklim değişikliklerini, depremleri oluşturan yerkabuğu hareketlerini, tsunami olaylarını, volkan patlamalarını,atmosfer değişimlerini, okyanus akıntılarını, simülasyon ve animasyonlarla görsel şölen şeklinde izleyebileceklerdir.

GÖRÜNTÜ TÜNELİ

Görüntü Tüneli alanında, görüntü tüneli gösterilen videoya bağlı olarak, sanal bir okyanusa, Afrika vahşi yaşam alanına ya da çiçeklerle dolu büyük bir bahçeye dönüşebilmektedir ve ziyaretçiler bu alanda hoşça vakit geçirebilecektir.

Merhum Necat Nasıroğlu'nu hayali olan "Huzurun hakim olduğu gelişmiş bir Batman" için çalıştıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Necat Nasıroğlu Külliyesi Batman'ın sembol yapısı olacaktır" dedi.

Programın sonunda 15 sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan Merhum Necat Nasıroğlu portresi oğlu Ferhat Nasıroğlu'na İl Genel Meclis BaşkanıAbdulvahap Akbaş tarafından takdim edildi.

2. Geleneksel Necat Nasıroğlu'nu Anma Programı çekilen anı fotoğrafı ile son bulurken, Necat Nasıroğlu tarafından yaptırılan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Hatıra Ormanı Gezisinin ardından Nasıroğlu ailesi tarafından öğrencilere ve davetlilere verilen ikramla program tamamlandı.