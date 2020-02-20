TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "Gıda Bankacılığı hem israfı önlüyor hem yardımların verimli ve şeffaf bir şekilde kişilere ulaştırılmasını sağlıyor. Bizim insanımız sosyal yardımları ve destekleri destekleyen ve teşvik eden bir pozisyonda. Bazen insanlarımız temiz duyguları istismar edilebiliyor. Gıda Bankacılığı sisteminde yardımların alındığı yer ve ulaştırıldığı yer açık bir şekilde bir sistem üzerinden görüntülenebilir." dedi.

Satır, 2. Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gıda Bankacılığı faaliyetlerini belli büyüklükte yapan vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına kamu yararına çalışan vakıf statüsü verilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının yapılmasını Cumhurbaşkanlığı'na tavsiye ettiklerini söyledi.

Gıda Bankacılığı sisteminin daha verimli ve işlevsel olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Satır şunları söyledi:

"Gıda Bankacılığı hem israfı önlüyor hem yardımların verimli ve şeffaf bir şekilde kişilere ulaştırılmasını sağlıyor. Bizim insanımız sosyal yardımları ve destekleri destekleyen ve teşvik eden bir pozisyonda. Bazen insanlarımız temiz duyguları istismar edilebiliyor. Gıda Bankacılığı sisteminde yardımların alındığı yer ve ulaştırıldığı yer açık bir şekilde bir sistem üzerinden görüntülenebilir. Bunun dışında kamu kurumlarımıza bazı tavsiyelerde bulunduk. Valilik ve kaymakamlıklarımızın gıda bankacılığı alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması ve bu kuruluşlara gerektiğinde araç, personel gibi desteklerin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını İçişleri Bakanlığımıza tavsiye ettik. Tüm Gıda Bankalarının Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kayıt altına alınmasını ve gıda güvenliği açısından denetlenmesini istedik. Gıda Bankacılığı yapan dernek ve vakıflara gıda güvenliğinin sağlanması konusunda bakanlığımız tarafından eğitimler verilmesini talep ettik."

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da STK, özel sektör ve kamu el ele güzel işler yaptıklarını vurgulayarak, "Gıda Bankacılığı aracılığı ile tonlarca yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Global Food Network üyesi olarak ülkemizi dünyada temsil ediyoruz. Bugün bazı konferanslarımız online olarak gerçekleşecek. Böylelikle aslında bu zirvede bile ufak bir uygulama ile karbon salınımını azaltmış olacağız ve bir noktada israfı engellemiş olacağız." diye konuştu.

TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer ise 2010 senesinde gıda firmalarının bir araya gelerek kurduğu TİDER'in bugün farklı bir noktada olduğunu belirterek, "Biz önce gıda bankacılığı yaptık. İhtiyaç sahiplerine belli kanallardan ihtiyaçlarını ulaştırdık. Balık verirken balık tutmayı öğreten bir platform haline geldik. İsrafı önlemeyi ana misyonumuz hale getirdik. İhtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durması için meslek edindirme girişimleri ve mikro kredi faaliyetlerine hız verdik. Bugün birçok kuruluş bir aradayız. Gıda Bankacılığının verimli, işlevsel ve şeffaf olarak sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa da Sürdürülebilirlik Akademisi'ni 11 yıl önce iş dünyasında geleceği şekillendirmek, tüketimleri, üretim aşamalarını sürdürebilir kılmak, geleceği şekillendirmek amacıyla kurduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kurulurken değişim zamanının geldiğini söylüyorduk. Şimdi değişimi nasıl yönetmemiz gerektiğini tartışıyoruz. Kamunun desteğini alarak özel sektör paydaşlarımızla birlikte 7 defa yeşil iş konferanslarını düzenledik. Birçok kuruluş bir araya gelerek Gıda Platformunu oluşturduk. Gıda Platformunun seçtiği 3 ana başlık var. Gıdada bilgi kirliliği, sürdürülebilir tedarik zinciri, gıda atıkları ile ilgili alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Büyük emek verilerek üretilen gıdalarımızın atık haline gelmemesi için ve gıdaya erişim sorunu yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz."

Kaynak: AA