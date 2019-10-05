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2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Denizli'de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

05.10.2019 13:592 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Denizli'de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesinde dağlık alanda kaybolan keçi için arama çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 gün boyunca Doğanköy Mahallesi'nde kayaklıkların arasında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasının sonunda kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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