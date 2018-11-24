2 Gün Süren Çocuk İşçiliği Çalıştayı Sona Erdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İş yeri Denetim ve Danışmanlık Grupları (İDDG) mevzuatının yenilenmesi Çalıştay'ının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirme de "Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için mesleki eğitim kilit öneme sahip" dedi.TESK ve alt teşkilatından başkan ve çalışanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, TZOB, TİSK, Türk-İş, Memur-sen gibi pek çok kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan 180 kişinin katıldığı ve 2 gün süren çalıştayda İDDG Mevzuatı, çocuk işçiliği ve TESK ile alt teşkilatına düşen görevler masaya yatırıldı.-"Tüm katılımcılar 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten yana"Çalıştaya katılımın geniş çaplı ve tüm tarafları içeren yapısına dikkat çeken Palandöken; "Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak istiyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda neredeyse tüm katılımcılarımızın ortak görüşü işsizliğin önlenmesinde ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesinde çocuklarımızın, gençlerimizin meslek öğrenmesinin önemli ve en iyi çözüm olduğudur. Bugün pek çok işsiz gencimize baktığımızda üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Oysa gençlerimizi becerilerine ve yeteneklerine göre uygun mesleki programlara yönlendirebilsek, hepsi meslek sahibi olurlar ve kendi mesleğinin erbabı yeni nesil esnaf ve sanatkarları yetiştirmemiz mümkün olur" diye konuştu.-"Gençler ve aileler mesleki eğitime karşı ön yargıyı bırakmalı"Gelişen değişen dünyada esnaf ve sanatkarlık mesleklerinin de gelişip değişmekte olduğuna dikkat çeken Palandöken, "Gençlerimiz ve aileleri mesleki eğitim ve çıraklığa karşı ön yargılarını kenara bıraksınlar. Bizler bu ön yargının kırılması için gerekli çalışmayı yapmaya hazırız. Elele verip çocuklarımıza ve ülkemize yeni ve aydınlık bir gelecek kurabilmemizin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Her çocuk avukat, doktor ve mühendis olmak zorunda değil. Meslek denilince sadece bunlar akla gelmesin. Bu ülkenin bakırcıya da, ayakkabıcıya da, mekanikçiye de elektrik teknisyenine de ihtiyacı var. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla biz işbirliği yapmaya hazırız. Çalıştayın kapsamlı raporu da dahil olmak üzere Program kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlere dair detaylı rapor Ocak 2019'da yapılacak Program kapanış toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacak" şeklinde konuştu. - ANKARA