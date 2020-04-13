Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince toplam 30 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle toplam 11 bin 760 TL ceza yazıldı.

13.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:22
2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi
Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince toplam 30 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle toplam 11 bin 760 TL ceza yazıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından kendi bölgesinde yasağın uygulanması için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 48 saatlik yasak boyunca, yasağı çiğneyen 30 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca kişi başı 392 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri, toplam 11 bin 760 TL idari para cezası yazdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İstifası kabul edilmeyen Soylu’dan yola devam mesajı: Mahçup oldum Haberler
İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan yola devam mesajı: Mahçup oldum
Haberler ›› 3. Sayfa ››2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:00: İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü - Haberler 12:53: Sokağa Çıkma Yasağı En Çok O İlçede Delindi - Haberler 12:53: Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor - Haberler 12:53: iPhone Kullananlar App Store'daki Bu Uygulamayı İndirmesinler! - Haberler 12:53: Covid-19 ile Enfekte Olanların Vücudunda Neler Oluyor? - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi