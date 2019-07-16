2 günde 6000 kişi alkışladı!

Büyük sahne şovları eşliğinde güçlü sahne repertuvarı ile izleyicisini büyüleyen büyük ustayı Altınoluk Amfitiyatro ve Ayvalık Amfitiyatro'da 2 günde yaklaşık 6000seyirci ayakta alkışladı.

Kapı girişlerinde kilometrelerce kuyruklar oluşturan Selami Şahin izleyicisi müziğe, dansa ve eğlenceye doydu.

Altınoluk'ta büyük ustayı izlemeye gelenler arasında ünlü isimlerden Armağan Çağlayan da vardı ve ustayı gece boyunca hayranlıkla izleyerek bol bol alkışladı.

Selami Şahin; geçtiğimiz gece Ayvalık'ta ki sahnesinde 15 Temmuz şehitlerimizi de unutmayarak ;

''15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına sabırlar diliyorum'' dedi.

Selami Şahin ''Eskimeyen Şarkılar'' turnesine şu tarihlerde devam edecek;

24 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro

26 Temmuz Datça Açıkhava Tiyatrosu

27 Temmuz Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu

30 Temmuz İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu/ Turkcell Yıldızlı Geceler

29 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tamamlanan şehirler:

5 Temmuz Kuşadası Avm Amfitiyatro

13 Temmuz Altınoluk Amfitiyatro

14 Temmuz Ayvalık Amfitiyatro