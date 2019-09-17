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2 gündür aranıyordu, 58 kilometre uzaklıkta bulundu

Zonguldak'ta dedesinin evinden "gezmeye gidiyorum" diye ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk, 58 kilometre uzaklıktaki Devrek ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte gezerken bulundu.

17.09.2019 21:072 gündür aranıyordu, 58 kilometre uzaklıkta bulundu
Zonguldak'ta dedesinin evinden "gezmeye gidiyorum" diye ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk, 58 kilometre uzaklıktaki Devrek ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte gezerken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gülay-Burak Ulubay çiftinin 2 çoğundan biri olan 15 yaşındaki Neşet Bora Ulubay, dedesi Terakki Mahallesi'nin eski muhtarı Bülent Ulubay ile birlikte kaldığı evden dün akşam "gezmeye diyorum" diyerek ayrılmıştı. Akşam torununun eve gelmemesi üzerine onu aramaya başlayan dede Bülent Ulubay, sonuç alamayınca polisten yardım istemişti.

Dede Bülent Ulubay, Çocuk Şube Merkezi Amirliğine giderek kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlatmıştı.

15 yaşındaki Neşet Bora Ulubay, bugün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Devrek ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte gezerken bulundu. Polis ekipleri tarafından karakola getirilen Neşet Bora Ulubay ve 2 çocuğun da ailelerine haber verildi. Devrek ilçesine giden Neşet Bora Ulubay'ın dedesi Bülent Ulubay, torununa kavuştu. - ZONGULDAK

Bora Füzesi, Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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