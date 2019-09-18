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2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu

HATAY'ın Altınözü ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ercan Hortum (29), otomobilinde cesedi bulundu.

18.09.2019 11:042 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu
HATAY'ın Altınözü ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ercan Hortum (29), otomobilinde cesedi bulundu. Ercan'ın tabancayla vurulduğu belirlendi.
İlçenin Alakent Mahallesi yakınlarında bir kişinin otomobilde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu belirlenen Ercan Hortum'un yaşamını yitirdiği saptandı.
Yakınlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı belirtilen Ercan Hortum'un cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.



Altınözü, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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