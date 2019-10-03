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2 gündür cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek

Seren Serengil'in şikayeti nedeniyle 3 gün zorlama hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek.

03.10.2019 10:13

2 gündür Metris Cezaevi'nde bulunan şarkıcı Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, İpek'in uzaklaştırma kararı olduğu sürede Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Kararın ardından İpek, cezaevine gönderildi.

YAN KOĞUŞLARDAN TEZAHÜRAT SESLERİ YÜKSELDİ

Instagram'da magazin programı yapan Bilal Özcan'ın Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'le ilgili bir duyuruda bulundu. Özcan "Cezaevindeki Yaşar İpekten haber var. Yarın Yaşar İpek, mahkumlara ve cezaevi çalışanlarına konser verecek. İpek, Dün gece Yaşara İpek'e büyük tezahürat yapıldı. Yan koğuştan tezahürat sesleri geldi. Hükümlülerden gelen konser talebini geri çevirmeyen İpek yarın 14:30'da yattığı Metris Cezaevin'de konser verecek" dedi.

2 gündür cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek

Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

YORUMLAR(21)
SERAP:Yolun acik olsun yasar ipek ALLAH yasatmasin birdaha ????seni cok seviyor severek dinliyorumm ??????
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BU YASAR İPEKTEKİ SES AYNEN BİZİM:Gecen Kurban Bayraminda Kurban Ettigimiz Siyah Tosunun Sesi
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4 0
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DISARDAKİLER ZATEN SESİNİ DİNLEMEZDİ:BAARi iCERDEKiLER HiCTTENSE MüZiK NiYETiNE HEHE GARDAS SESiN EYiYMiS DiYiP DiNLESiNLER
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5 0
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YORUM:Hadi, iş açıldı SANA !
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6 0
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YORUM:tanıyan var mı acaba
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GERÇEKCİ:Bu adamı haber yapa yapa, zorla ünlü edeceksiniz arkadaş. . . Hak etmiyor
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ADINIZI YAZIN:Her taraf reklam kokuyo
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ALAYLI:Adam uzun zamandır ceza yatıyor tahliyesine 1 gün kala konser verecekmiş.
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MİSAFİR:sanki kibrisda meydan muhaberesi kazanmis kahraman sanirsiniz, haber degeri olmayan efden püfden seylerle insanlari oyalamayin.
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ERGÜN K.:NEDEN OKUDUN O ZAMAN
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3 1
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