20 Kasım 2018, 16:44

Kayıp Lise Öğrencisi Kızın Cesedi Dere Kenarında Bulundu

Zonguldak'ta geçtiğimiz gün kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi kız, dere kenarında ölü bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Devrek Irmağının kenarında genç kız cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonucunda cesedin, 16 yaşındaki lise öğrencisi Sedanur Özmekik'e ait olduğu belirlendi.

CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADILAR

Devrek deresi kenarında hareketsiz halde yatan genç kızı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın cansız bedeni, incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi, sonra Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

CESET KAYIP SEDANUR'A AİT ÇIKTI

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada, cesedin, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sedanur Özmekik'e ait olduğu tespit edildi. Ailesinin Sedanur'dan dün akşamdan beri haber alamadığı ve polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı, Sedanur Özmekik'in intihar mı ettiği, düştüğü mü, yoksa cinayete mi kurban gittiği yönünde soruşturma başlattı. Sedanur'un kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

20 Kasım 2018 Salı 16:44



YORUMLAR (5)
OSMAN ABİ: üzuldum yaaa... allah rahmet eylesin...
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATAN53: Allah rahmet eylesin. ailesine sanır versin.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ÖGRETMEN NİNE: Olayın Gerçek Yüzü Muhakkak Ortaya Çıkacaktır,,Ancak işin içinde sevgili oldugu kesin gibi geliyor bana..Allah rahmet eylesin.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
600 VEKİL HELE Bİ BAKIN: meclisteki tüm partiler eğer can alanın canı alınır diye kanun çıkarmadığınız sürece bu tür olayların önüne geçemezsiniz. suç işleyenler düzgün vatandaştanda cesur devlettende daha güçlü gibi davranıyor. denetimli serbestlik ne lan biriniz çıkında açıklayın şu gereksinimden dolayı denetimli serbestliğe ihtiyaç var deyinde bilelim. adamı denetimli saliyosunuz cinayet işliyor cezaevine geri dönüyor.yok oğlum böyle bi adalet olmaz.
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
  • NN : Dosdoğru söylemişsiniz . Cinayete idam olmadan bu cinayetler bitmez.Bir katil asla hapiste yatarak düzelmez. Katilden ne topluma ne devlete ne de insanlığa bir fayda olmaz. Can almak dünyanın en büyük suçudur. Katilin canı alınmadan hak yerini bulmaz. Keşke kısas olsa. Kısas olmadıktan sonra hepimiz zulüm altındayız demektir.
    Yayından Kaldır
    0 0