2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa
'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulundu. Olay, merkez Yıldırım
ilçesi Meydancık
Mahallesi Sevindik
Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Recep Pilavcı'dan (69) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Pilavcı'nın evine gelen ekipler dakikalarca kapıyı çaldı. Kimsenin kapıyı açmadığını gören ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Pilavcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından, Bursa Adli Tıp
Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Meydancık, Yıldırım, Bursa, Güncel
Kaynak: İHA