16.06.2019 02:22
Haberler»3. Sayfa » Haber

2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki gencin sır ölümü

2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki gencin sır ölümü

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ali Can (29), iki gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu.

Can'dan buluşma sonrası haber alamayan yakınları polise başvurarak kayıp ihbarından bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında gencin izine rastlanıldı. Çalılar arasında bulunan bir cesedin genç adama ait olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Şahin Tepesi, Buca, İzmir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:46 Esenler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
02:46 ESENLER'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
02:46 ESENLER'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
02:43 Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:42 ESENLER'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
02:40 ABD Senatosu'ndan İsrail'e Haifa limanı uyarısı
02:22 Çiçeği burnunda şampiyon: Toronto Raptors