2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
ERZURUM - Erzurum
'da AFAD
ve jandarma ekipleri tarafından 2 gündür aranan alzheimer hastasının cesedi bulundu. Şahsın donarak öldüğü tespit edildi. Erzurum
'un merkeze 14 kilometre mesafedeki Yolgeçti Mahallesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehrali Sümer'in cesedi bugün gece saatlerinde AFAD
ekipleri tarafından bulundu. Yolgeçti Mahallesine yaklaşık 3 kilometre mesafede kırsalda bulunan ceset ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Alzheimer hastası Sümer'in donarak hayatını kaybettiği belirlendi.Evinden çıkan ve daha sonra haber alınamayan Mehrali Sümer'in bulunması için AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri 2 gündür arama çalışması sürdürüyordu.
Erzurum, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa
Kaynak: İHA