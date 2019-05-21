2 Gündür Kayıp Olan Kılıç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler
köyünde 2 gündür kayıp olan 40 yaşındaki Muzaffer Kılıç
için arama çalışması başlatıldı. Karadeniz
Ereğli'ye bağlı Öğberler köyünde yaşayan Muzaffer Kılıç, dün sabah saatlerinde kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
Muzaffer Kılıç'ın arazide ve ormanlık alanda kaybolmuş olabileceği şüphesiyle arama tarama çalışması başlattı. Jandarma Komutanlığınca AFAD
ve Ereğli Belediyesi İtfaiye
ekiplerinden de yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler ormanlık alanda arama çalışması başlatırken Muzaffer Kılıç'a şu ana kadar ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA