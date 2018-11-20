2 Gündür Kayıp Olan Lise Öğrencisi Irmakta Ölü Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 16:14



20 Kasım 2018 Salı 16:14

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ırmakta bir genç kız cesedi bulundu. Cesedi bulunan genç kızın 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi.Devrek Irmağı'nda bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis geldi. Olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak ırmaktaki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ö olduğu öğrenilirken, genç kızın ailesinin dün akşamdan bu yana kızlarını aradığı öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara veya kesik izine rastlanmayan lise öğrencisinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK