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2 gündür kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Mümin Güven'in (65), Ergene Nehri'nde cesedi bulundu.

23.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:502 gündür kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

EDİRNE'nin ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Mümin Güven'in (65), Nehri'nde cesedi bulundu.

Uzunköprü'de yaşayan Mümin Güven, 2 gün önce evinden, dolaşmaya çıktığını söyleyerek ayrıldı. Geri dönmeyince de ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Güven'in bulunması için çalışma başlatıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ailesi cesedin, Mümin Güven'e ait olduğunu teşhis etti. Güven'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Uzunköprü, Ergene, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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