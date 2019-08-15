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2 günlük bebek uykusunda öldü

ADANA'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyutulan 2 günlük Suriyeli bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.

15.08.2019 12:47 2 günlük bebek uykusunda öldü
ADANA'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyutulan 2 günlük Suriyeli bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Suriye'nin Rakka kentinde 20 yıl önce evlenen 7 kız çocuk sahibi Neval Elreyyen (33) ile Faysal Elhalaf (36), ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşti. Neval ve Faysal çiftinin önceki gün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Henüz ismi konulmamış bebeği dün akşam saatlerinde annesi emzirdikten sonra uyuttu. Sabaha karşı bebeğini kontrol eden Neval Elreyyen, oğlunun nefes almadığını fark etti. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ailesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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