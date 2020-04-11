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2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı sokağa döktü

2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı sokağa döktü Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 30 büyükşehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kararının televizyonlardan açıklanmasının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar...

11.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:36
2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı sokağa döktü
TRABZON - Türkiye 'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 30 büyükşehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kararının televizyonlardan açıklanmasının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü. Trabzonlular evlerinden çıkarak yaya ve araçları ile özellikle fırın, market ile bankamatiklere akın etti. 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular’ı sokağa döktü

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Türkiye, Genel
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