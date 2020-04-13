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2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Ankaralı vatandaşlar dışarı çıktı.

13.04.2020 01:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:35
2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Ankaralı vatandaşlar dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan tarihinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle Başkentli vatandaşlar Türk Bayraklarıyla Ankara sokaklarında araçlarıyla gezdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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