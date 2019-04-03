2 Güreşçinin Vurulması Davasında Tutuklu Sanığa Tahliye

Kaynak: DHA

ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'yı (21) kafede tabancayla vuran Yavuz Tayfur, tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye oldu.Antalya'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı geçen yıl 24 Mart günü kafede tabancayla vurarak yaralayan Yavuz Tayfur ile 2 arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Tayfur ile tutuksuz sanıklar Mehmet Can Ö. ve Berkan Y., şikayetçiler Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Yavuz Tayfur'un da tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Bu arada, şikayetçi Hakkı Aygün, sanık ve yakınlarına tehdit ve hakarette bulundu. Karşılıklı sözlü sataşmanın kavgaya dönüşmemesi için hazır bekletilen çevik kuvvet polisi, iki grup arasında barikat oluşturdu. Bu arada şikayetçi Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı adliye dışına çıktı.Duruşma başladığında şikayetçilerin adliyeyi terk ettiği bilgisinin mahkeme heyetine verilmesi üzerine, ara karar müşteki avukatları ile sanıkların yüzüne okundu. Mahkeme, tutuklu sanık Yavuz Tayfur'un adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanık ve yakınlarına tehdit ve hakaretlerde bulundukları iddiasıyla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Sanık Yavuz Tayfur bir önceki duruşmada, müştekilerin kendisine küfrettiğini, dayak attığını, kız arkadaşının yanında rencide edildiğini belirterek, "Kendimi savunmasaydım, beni öldüreceklerdi" demişti.- Antalya