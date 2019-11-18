Haberler » 3. Sayfa » 2 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı - Haber

2 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından son iki haftada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:402 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı
Denizli'de narkotik polisi tarafından son iki haftada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucular ile silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 3-17 Kasım tarihlerinde arasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından diğer kentlerden getirdikleri uyuşturucuları Denizli'de satmaya çalıştıkları ve torbacı diye adlandırılan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'si sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 13 gram esrar, 34 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 101 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörle, 3 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:31 Aydın'da şüpheli yangın
23:20 Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
23:19 Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
23:18 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
23:04 Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:10:55