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2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelem kazada 1 kişi yaralandı.

19.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:512 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
'nin ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelem kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu güney yan yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklı kavşakta Derviş Ç. yönetimindeki 41 J 4163 plakalı özel halk otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ozan İ. idaresindeki 41 J 4206 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada Derviş Ç. idaresindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen anbulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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