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2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ın Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

27.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:33 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'ın Saraykent, , Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada plaka tanıma sistemleri, kamera kayıtları ve güvenlik kameralarından jandarma ekipleri, şüphelilerin E.Y. ve E.T. olduklarını tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla Sarıkaya'da yakalanarak ev, işyeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada birçok eşya jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Jandarma, Sarıkaya, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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