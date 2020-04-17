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2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, iş yerlerinden ve inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

17.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:32
Gaziantep 'te, iş yerlerinden ve inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden ve 1 inşaattan hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çeşitli malzemeleri çaldığı anlar yer aldı. 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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