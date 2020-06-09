2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
09.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:07
Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Ergene İlçesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bez içerisinde 97,40 gram uyuşturucu maddelerden afgan esrarı (plaka) maddesi, şeffaf kilitli poşet içerisinde 51,35 gram uyuşturucu maddelerden toz esrar maddesi, fişeklenmiş halde 7 fişek uyuşturucu maddelerden toz esrar maddesi, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 7 fişek uyuşturucu maddelerden kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap (extacy), uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.E. isimli şahıs yakalanarak, soruşturma başlatıldı.

Çerkezköy İlçesi'nde de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 gram uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 4 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap (extacy), uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan eldivenler ve kesilmiş defter sayfaları ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa, Haber

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