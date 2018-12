2 İlde AK Parti Belediye Başkan Adayının Değişeceği İddiası"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Bas¸kan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , iki ilde AK Parti Belediye Başkan adayının değişeceği yönünde çıkan haberlere ilişkin "AK Parti olarak algı operasyonlarına asla itibar etmiyoruz, milletimiz de bu tür gerçegˆi yansıtmayan haberlere itibar etmeyecektir." ifadesini kullandı.Karaaslan, bazı basın yayın organlarında çıkan " Samsun Büyüks¸ehir Belediye Bas¸kan Adayının degˆis¸ecegˆi ve kendisinin de adının geçtigˆi anket çalıs¸ması yapıldıgˆı" yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu.Samsun Büyüks¸ehir Belediye Bas¸kan Adayı'nın belirlendiğini hatırlatan Karaaslan, "Samsun'un da aralarında oldugˆu 2 ilimizde belediye bas¸kan adayının degˆis¸mesinin gündemde oldugˆu iddiasına dayandırılan ve genel merkezimiz tarafından telefon yoluyla, ismimin de geçtigˆi bir anket çalıs¸masının yapıldıgˆı yönündeki haberler asılsız ve maksatlı olup, adayımızın ve partimizin yıpratılmasını amaçlayan bir algı operasyonundan daha öteye geçememektedir." değerlendirmesini yaptı.Karaaslan, Cumhurbas¸kanı ve AK Parti Genel Bas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylas¸ılan 24'ü büyüks¸ehir, 50'si il belediyesi olmak üzere 74 belediye bas¸kan adayının belirlenmesi sürecinin seçim gündeminin çok öncesinde bas¸layan kamuoyu anketleri, illerde gerçekles¸tirdigˆi temayül yoklamaları ve tüm bas¸kanlıkların uzmanlık alanları çerçevesinde ortaya koydugˆu analizlerle beslenen uzun soluklu ve titiz bir çalıs¸manın ürünü olduğunu belirtti.AK Parti olarak aday belirlemeye dönük çalıs¸maları iddia edildigˆinin aksine adaylar henüz belirlenmeden önce farklı yöntemler kullanmak suretiyle tamamladıklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:"Bu nedenle Samsun Büyüks¸ehir Belediye Bas¸kanı Adaylıgˆı üzerinde genel merkezimiz tarafından son günlerde bir anket çalıs¸ması yapıldıgˆı iddiası gerçegˆi yansıtmamaktadır. Söz konusu anketi AK Parti Genel Merkezimizin adını kullanarak yapanların oldugˆu tespit edildigˆi takdirde geregˆinin yapılması için en kısa sürede hukuki yollara bas¸vurulacaktır. AK Parti olarak algı operasyonlarına asla itibar etmiyoruz, milletimiz de bu tür gerçegˆi yansıtmayan haberlere itibar etmeyecektir. Adaylarımızın belirlendigˆi tüm s¸ehirlerimizde oldugˆu gibi Samsun'umuzda da adayımız ve tes¸kilatlarımızla birlikte sahada çalıs¸malarımıza hızla bas¸ladık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Samsun Büyüks¸ehir Belediye Bas¸kanı Adayımız olarak ismi açıklanan Sayın Mustafa Demir 'in isminin yeniden değerlendirildiği iddiası tamamen gerçekten uzaktır. AK Parti'mizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Demir'dir."Şu anda tam anlamıyla "31 Mart'ta gerçekles¸tirilecek yerel seçimlere ve 15. seçim zaferine" odaklanmıs¸ durumda olduklarının altını çizen Karaaslan, tes¸kilatların her bir mensubunun da bu gayret ve motivasyonla sahada çalıs¸malarını sürdürdüğünü dile getirdi.Genel merkez tarafından Samsun Büyüks¸ehir Belediye Bas¸kan Adayı olarak belirlenen Demir'in yanında olduklarının Karaaslan, "Şehrimizi her alanda daha da ileriye tas¸ıyacak hedeflerimize odaklandıgˆımızı bir kez daha en net s¸ekilde ifade ediyor, adaylarımız ve partimizi yıpratmaya yönelik kötü niyetli gayretlere asla müsaade etmeyecegˆimizi kamuoyunun bilmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.