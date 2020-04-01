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2. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı sade bir tören kutlandı

2. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Bilecik Bozüyük Akpınar şehitliğinde sade bir tören düzenlendi.

01.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:27
2. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı sade bir tören kutlandı
2. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Bilecik Bozüyük Akpınar şehitliğinde sade bir tören düzenlendi.

İnönü muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki Akpınar köyündeki şehitlikte, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri nedeniyle Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal'ın dua okumasının ardından tören Vali Şentürk, Kaymakam Yaman tarafından şehitliklere karanfil bırakılması ile sona erdi.

"Torunlarınız olarak türlü badirelerle devlet, millet, el ele vermiş vaziyette mücadele halindeyiz"

Vali Şentürk, şehitlik defterini imzalayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Toprakları vatan eyleyen aziz şehitlerimiz. Bugün bizim göğsümüzün kabardığı, şanlı tarihimizin kitap satırlarına altın harflerle işlendiği nice azların çoklara galip geldiğinin kanla yazılmış ispatı, İnönü Zaferi. Tarihin öyle bir kırılma noktası ki, aziz milletimizin yok edilmesi için düşmanın uzattığı son pençenin süngülerle kopartıldığı gün. Zafer bugün bizim için cennetteki ordularımıza birlikler gönderdiğimiz gün. Milletimiz elindeki son topla, son tüfekle, tabiri caizse yoklukla son savunma hattımızı müdafaa etmiş, komutanlarımızın feraseti ve Mehmetçiğimizin inayeti ile Metristepe Başkentimiz Ankara'ya sur görevi görmüştür. Biz evlatlarınıza vatan bırakabilmek için, din için, vatan için, bayrak için ve namus için düşmanın önüne ördüğümüz etten duvar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiri ile Türk'ün makus talihini yendiği gün olmuştur. Sizin gösterdiğiniz bu fedakarlık sayesinde savunma hatlarımız topyekün taarruza geçmiş, aziz milletimiz kıyama kalkmıştır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerimde 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz' ayetinden ötürü biz sizin bizi duyduğunuzu, gördüğünüzü bilmekteyiz. Torunlarınız olarak türlü badirelerle devlet, millet, el ele vermiş vaziyette mücadele halindeyiz. Umuyoruz ki daha önce birlik içinde üstesinden geldiğimiz darbe girişimleri, sosyal direnişler, terörle mücadeleler gibi başımıza musallat olan virüs salgınından da aynı şuur ve gayretle kurtulacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu toprakları aziz vatanımız yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Batı orduları komutanı İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunarım. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Akpınar, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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