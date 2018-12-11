11 Aralık 2018 Salı 11:35



11 Aralık 2018 Salı 11:35

Türkiye İş Kurumu ile Adana Valiliği iş birliğiyle "Başarı için Bağlılık" temasıyla 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi gerçekleştirildi.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temur, kentte bir otelde düzenlenen 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kamu istihdam kurumu olarak temel hedeflerinin; işe yerleştirme, nitelikli iş gücünü işverenlere temin etme olduğunu söyledi.İŞKUR olarak 2002 yılında bir yılda 24 bin işe yerleştirme gerçekleştirildiğini hatırlatan Temur, şöyle devam etti:"İŞKUR aracılığıyla kasım ayı sonu itibarıyla 2018'de 1 milyon 98 bin işe yerleştirmemiz var. Gerçekten İŞKUR olarak gelişerek büyüyoruz. Milyonlarca, yüz binlerce iş arayanımıza, iş verenimizle sürekli sahada iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmada işveren temsilcilerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız var, bu üçlü mekanizma, diyalog bir sinerji oluşturmakta. Bu sinerjiden faydalanarak teşviklerimizle diğer kaynaklarımızla daha etkin iş birlikleri yapmaktayız. Bu tempo sayılı illerimizde var, bunlardan biri de Adana'dır."Temur, önümüzdeki dönemde insan kaynakları temsilcileriyle daha yakın bir şekilde tüm Türkiye'de daha etkin bir iş birliği yapacaklarını kaydetti.İŞKUR olarak 2012 yılında özellikle bünyelerine kattıkları 4 bin iş ve meslek danışmanıyla beraber iş arayan, işveren ve iş gücü piyasasına faydalı olan öğrencilere yönelik etkin danışmanlık hizmetlerini geliştirdiklerini vurgulayan Temur, "Bu kapsamda yılda ortalama 500 bin iş yeri ziyaret ettik. 3 milyona yakın iş arayana yönelik danışmanlık ve 30 bine yakın eğitim kurumu ziyaretleri yapıyoruz." diye konuştu.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl "Başarı için Bağlılık" kavramlarını ön plana çıkaracakları zirvenin, insan kaynakları yöneticilerinin zihninde yeni pencereler açacağını, iletişim ve iş birliğine katkı sağlayacağını ve en önemlisi insan kaynakları alanında ciddi bir sinerji oluşturacağını kaydetti.İnsanın değerli bir maden olduğunu ve usta ellerde şekillenmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, bu cevhere şekil veren usta ellerin ise iş dünyasının profesyonelleri, insan kaynakları uzmanları olduğunu söyledi.İnsan kaynaklarının bir insanın hayatına dokunmayı, insana yön vermeyi, hedef belirlemeyi amaçlayan iş ve çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Bugün geldiğimiz noktada eski usul özlük ve personel birimleri artık işlevini yitirmiştir. İş dünyasının profesyonelleri, 'adama göre iş' devrini kapatmış, 'işe göre en nitelikli adamı' seçmenin gayretini göstermeye başlamışlardır. Bu nedenle insan kaynağı birimlerinin ve yöneticilerinin profesyonelleşmesi, zamanın gerektirdiği donanıma sahip olmaları da kaçınılmazdır." diye konuştu.Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı bir dönemde, Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 20 milyonu, 18 yaş altında bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, bu gücün en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da istihdamın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti.İş gücü piyasalarının her geçen gün daha karmaşık bir hale geldiğini dile getiren Kıvanç, vasıflı iş gücü açıklarının önemli boyutlara ulaşmakta olduğunu belirtti.Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak daha nitelikli, daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ulaşılabileceğini aktaran Kıvanç, bunun da ancak yüksek nitelikli çalışanlarla başarılabileceğine emin olduklarını ifade etti.Etkinlikte "İş'te ben" adlı CV yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.Zirvede, konunun uzmanları tarafından insan kaynakları konularında çeşitli sunumlar yapıldı.