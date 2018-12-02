2. İstanbul Güvercin Festivali - İstanbul

02 Aralık 2018 Pazar 13:56



02 Aralık 2018 Pazar 13:56

Maltepe Belediyesi ve Marmara Güvercin Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2. İstanbul Güvercin Festivali" kapsamında farklı ırklardan güvercinler yarışıyor.Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda farklı ırklardan yaklaşık 3 bin güvercin "kostüm ön tepe", "kostüm çift tepe", "musul", "arka tepe", "süs güvercini" ve "kerkük" kategorilerinde hakemler tarafından değerlendiriliyor.Hakem Komitesi Başkanı Ercan Caner, ikincisi düzenlenen festivalde Türkiye'nin en iyi süs ve masa kuşlarının yarıştığını ifade etti.Amaçlarının camianın pekişmesi ve daha iyi kuşlar çıkarmak olduğunu kaydeden Caner, "Bu sene geçen seneye göre biraz daha gelişti ve daha fazla katılımımız oldu. Bu anlamda bütün güvercin camiasına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Belli kriterlerimiz var her kuşun kendi cinsine ve ırkına göre olması gereken kriterleri var. Boyu, sırt deseni, gaganın uzunluğu, kısalığı, göz rengi, göz şekli ve ayak paça takımı değerlendiriliyor. Günden güne daha da iyiye gidiyoruz. Yabancı misafirlerimiz var, yurt dışından katılan misafirlerimiz ve seyircilerimiz var. Bu anlamda mutluyuz." diye konuştu.Festivale katılan vatandaşlar dünyanın en hızlı kuşları arasından gösterilen gökdoğanlara yoğun ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Doğancılar Derneği Başkanı Metin Şahin, "Şu anda getirdiğimiz kuşlar uludoğan ve gökdoğan türleridir. Hepsi yurt dışından ithal edilmiş üretim kuşlardır. Yasal iznimiz var ve sergilemeye getirdik. Bu kuşların satışı yok, tamamen hobi amaçlı. Türkiye genelinde üyelerimiz var." dedi.Festival alanının dışında, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen güvercin sahipleri de kuşlarını satmaya çalıştı. Fiyatları 500 lira ile 30 bin lira arasında değişen güvercinlere vatandaşların yoğun talebi görüldü.Çanakkale Biga'dan gelen ve güvercin satışı gerçekleştiren Mehmet Kuru, "miski", "kaplama" ve "jumbo" türlerinde güvercin satışı yaptığını kaydetti. Kendi sattığı türlerin fiyatlarının 500 ile bin 500 lira arasında değiştiğini kaydeden Kuru, fiyatların yüksek olması sebebiyle satışların az olduğunu söyledi.Silivri'den gelen Mehmet Güler de "sarı kafa mermeri", "sabuni", "sarı kafa miski" türlerinde güvercinler sattığını, fiyatların kuşuna göre değiştiğini söyledi. Kendi sattığı güvercinlerin 9 bin liraya kadar fiyatı olduğunu, satışların normal seviyede bulunduğunu kaydeden Güler bazı kuşların fiyatının 30 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.Festival alanına gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da kendisine verilen güvercini uçurdu.Festivalde hakem puanlamasının ardından, halk oyunu gösterisi ve ödül töreni yapılacak.