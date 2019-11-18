Asya Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Pakistan Federal Ombudsmanı Syed Tahir Shahbaz, iyi yönetim prensipleri uygulanırken bir takım zorlukların yaşandığını belirterek, "Bu makamlara kişiler seçilirken işe uygun insan ilkesi benimsenmeli. Bunlar beceriyle donanmalı, deneyimlere sahip olmalı ve yönetişim ilkelerini çok iyi bilmeli." dedi.

2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında düzenlenen "İdarelere Yol Gösterici Nitelikteki Araçlar: İyi Yönetim İlkeleri" başlıklı oturumda konuşan Shahbaz, Pakistan'ın faal bir şekilde ombudsmanlık faaliyetlerine katıldığını belirterek, federal ombudsmanlığın yanında vergi, sigorta, bankacılık ve kadın haklarını koruma gibi 12 farklı ombudsmanlık alanında da çalıştıklarını söyledi.

Toplumun ya da devletin insanların temel hakları korunmazsa ayakta kalamayacağını vurgulayan Shahbaz, şeffaf ve verimli bir şekilde süreçlerin işlemesi ve herhangi bir kötü yönetim karşısında vatandaşların kamu idarelerince korunması gerektiğinin altını çizdi.

İyi yönetim kavramının evrensel olsa dahi tarihsel, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve dini faktörlerin bunu etkilediğini dile getiren Shahbaz, iyi yönetimin güvenceye nasıl alınabileceğine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dürüstlük sergileyen, bilgili, uzman kişiler seçilirse, eğitime alınırsa ve bu görevlerini en iyi şekilde inşa ederlerse yapılır. Liderlik özenli bir şekilde çalışanlarını seçerse, onu motive ederse işlevlerini etkin ve şeffaf bir şekilde yerine getirebilirler. Liderlik tabii ki çalışanların sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda. Kişiler arası ilişkiler de önemli görevler, bilgiler paylaşılırken kurumsal sorunlara kolektif yaklaşımlı çözümler bulunmalı. Önemli olan kapsamlı prosedürler belirlenmesi bunlar için. Öyle bir uygulanmalı ki bunlar kamu yönetiminin ve sistemin etkinliği ve verimliliği idame ettirilmeli."

"Milyonlarca Pakistanlı'nın sorunlarını çözmek için özel tedbirler alınabildi"

Pakistan'da ombudsmanlık makamının anlamlı ölçüde iyi yönetime katkı sağladığını anlatan Shahbaz, bu yıl içerisinde 62 bin şikayeti işleme alarak ekim ayına kadar incelemesini tamamladıklarını anlattı.

Ayrıca, sistemsel reformlar geliştirilerek, şikayetin kök sebeplerine bakıldığını aktaran Shahbaz, "Bilgi yönetim sistemleri kuruldu. Sistemler güncellendi ve arayüzler kuruldu farklı devlet kurumlarıyla. Bu sayede şikayetlerin çözümlenmesi daha şeffaf hale geldi. Milyonlarca Pakistanlı'nın sorunlarını çözmek için özel tedbirler alınabildi. Diğer katkısı ise cezaevi reformları, özellikle kadın ve çocuk mahkumlar için. Sadece yaşam koşulları iyileşmedi, hapishanede vatandaşlık eğitimleri verildi, verimliliği arttırıldı. Salındıktan sonra topluma daha iyi entegre olmaları sağlandı." değerlendirmesini yaptı.

Shahbaz, iyi yönetim prensipleri uygulanırken bir takım zorlukların yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İleriye dönük düşünme ve uygunsuz planlama, kaynak, eğitim ve ilgili personel eksiklikleri, kuralları bilmeme, koordinasyon eksikliği, etkin bir şekilde personel performansının değerlendirilmesinde yaşanan zorluklar verimliliği etkiliyor. Bu zorluklar, büyük ölçüde devletler tarafından çeşitli şekillerde çözülebiliyor. Uygun olan kişilerin atanması yoluyla çözülüyor. Bu makamlara kişiler seçilirken işe uygun insan ilkesi benimsenmeli. Bunlar beceriyle donanmalı, deneyimlere sahip olmalı ve yönetişim ilkelerini çok iyi bilmeli."

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri ve Ombudsman Elmira Suleymanova da konferansın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinerek, örnek alacakları ve pek çok çıkarımda bulunacakları bu konuşmanın kendilerine ilham verdiğini söyledi.

Suleymanova, milyonlarca insanın çatışmalardan, terörden, savaşlardan, aşırı uç faaliyetlerden, insan kaçakçılarından, felaketlerden, etnik temizliklerden ve soykırımlardan mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra İslamafobi ve yabancı düşmanlığı gibi olağanüstü insan hakkı ihlallerine sebebiyet veren olaylar, dünyanın dört bir yanında yaşanmakta. Küresel, bölgesel, milli düzeyde stratejilerin, planların, programların geliştirilmesi gerekiyor ki insan haklarının korunması ve yüceltilmesine yönelik mekanizmalar başarılı olabilsin. Belki de insanların bazı ülkelerde hayatta kalması için bu şart." ifadelerini kullandı.

İyi yönetim ilkeleri kapsamında, diğer ülkelerle birbirlerinden yeni şeyler öğrenmeyi hedeflediklerini kaydeden Suleymanova, "Barış, kalkınma ve insanoğlunun iyiliği için birbirimizi tanımalıyız. Sorunlarımızı ve önceliklerimizi öğrenmeliyiz ki içinde bulunduğumuz güçlüklere çözüm üretebilelim. Her ülke kendi somut koşulları çerçevesinde kendi yaklaşımını uygular. Bu konferansta sorunlarımızı gündeme getirip tartışacağız. Tekliflerde bulunacağız, daha sonra bu teklifler tahlil edilecek. Sağlam bir temel üzerinde faaliyetlerimizi iyi yönetim için şekillendireceğiz." diye konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

Çin Ulusal Denetleme Komisyonu Dosya İnceleme Departmanı Genel Müdürü Chen Guomeng ise farklı kalkınmışlık ve gelişmiş düzeyindeki ülkelerin, kendi yolsuzlukla mücadele yöntemlerini keşfetmeleri gerektiğini belirtti.

Çin'de yönetimin güçlendirilmesi için kapsamlı düzenlemeler kaydedildiği ve yolsuzlukla mücadele için sınır tanınmaksızın emek sarf edildiğini ifade eden Guomeng, hedeflerinin temiz bir toplum yaratmak olduğunu anlattı.

Guomeng, uğraşları içinde, Yolsuzluk ile Mücadele Kanunu'nun temel rol oynadığını, hiçbir sahanın kapsam dışında bırakılmamasının amaçlandığını ve denetim ağının farklı ayaklardan oluştuğunu dile getirerek, halk odaklı çalışmalarıyla temiz bir kuşak yaratmayı hedeflerini kaydetti.

Konferans hakkında

Yarın sona erecek konferansta, "Ombudsmanın Tavsiyelerinde Temel İlkeler: Eşitlik, Adalet, Tarafsızlık, Ayrımcılık Yapılmaması ve Yetkinin Kötüye Kullanılmaması", "21. Yüzyılda Öne Çıkan İlkeler: Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Bilgiye Erişim Hakkı ve Kişisel Verinin Korunması" başlıklı oturumların yanı sıra Asya Ombudsmanlar Birliği Genel Kurul Toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA