2 Kafes Saka Kuşu Bulundu

Kırklareli
'nde usulsüz avlanan 2 kafes içerisinde 16 adet saka kuşu bulundu.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ekiplerince yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında Saka kuşu yakalamak amacı ile kurulmuş ağ düzeneği ile 2 adet kafes içinde toplam 16 adet Saka (Carduelis carduelis ) kuşu ele geçirildi.
Yakalanan kuşların sağlık durumları incelendikten sonra doğal ortamlarına geri salındı. - KIRKLARELİ
Milli Parklar Genel Müdürlüğü,Kırklareli
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47