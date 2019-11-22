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"2. Kahvaltı Festivali" Ankara'da başladı

"2. Kahvaltı Festivali" Ankara'da başladı Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak: "Amacımız özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşımak ve tanıtımına imkan sağlamak"ANKARA - Türkiye'nin farklı yörelerine ait kahvaltılık ürünler "2.

22.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:00
"2. Kahvaltı Festivali" 'da başladı
Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Karapıçak: "Amacımız özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşımak ve tanıtımına imkan sağlamak"
ANKARA - 'nin farklı yörelerine ait kahvaltılık ürünler "2. Kahvaltı Festivali" ile Başkentlilerin beğenisine sunuldu.
Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen festivalde açılan stantlar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait ürünler ile doldu taştı. Festival hakkında İhlas Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, "Diğer ülkelere gittiğimiz zaman Türk kahvaltısı menülerde yok. Biz çalışmaya bu şekilde başladık ve kahvaltı festivali doğdu" dedi.
"Amacımız özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşımak ve tanıtımına imkan sağlamak"
Festivalin farklı illerde düzenlenebileceğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, "Bu sene festivalin ikincisini düzenliyoruz. Daha önce Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirmiştik. Gıda satışına izin verilirse İnşallah 3.üncüsünü Congresium'da yapılır. Kahvaltı festivalinde ilk yola çıktığımızda amacımız, Türk kahvaltısını herkes biliyor ve ünlü zannediyoruz ama bunu bizden başka bilen yok. Bunu yurt dışında Dünya'nın her yerinde tanıtmak gerekiyor. Diğer ülkelere gittiğimiz zaman Türk kahvaltısı menülerde yok. Biz çalışmaya bu şekilde başladık ve kahvaltı festivali doğdu. Bu festivali inşallah farklı illere taşıyacağız. Amacımız özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşımak ve tanıtımına imkan sağlamak. Türkiye'nin her yerinden gelen 80'e yakın firmamız var. Kalkınma Ajansı olarak ve marka olarak katılanlar var. Kendi bölgesini temsilen yöresel ürünleri getiren insanlar var" diye konuştu.
Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuar 24 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Kılıçarslan, Türkiye, Ankara, Genel

Kaynak: İHA


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